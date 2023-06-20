Аеропорт «Бориспіль» пояснив, чому оголосив тендер на прибирання за майже 52 млн гривень

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» пояснили, чому компанія оголосила тендер на прибирання аеропорту, який не працює з лютого 2022 року, на суму близько 52 мільйони гривень.

Як повідомляє пресслужба компанії, незважаючи на те, що аеропорт на час воєнного стану перебуває в простої, «існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні, аеропорт функціонує».

МА «Бориспіль» звертає увагу, що, згідно з умовами тендерної документації, вимоги щодо щоденного і безперервного надання послуг не застосовується на період воєнного стану, а надання послуг розпочинається на підставі письмової заявки від аеропорту.



«Тобто, якщо аеропорт не матиме потреби в прибиранні як в цілому, так і стосовно окремих приміщень, то письмова заявка не буде надаватися, відповідно кошти не будуть витрачатися. Підтвердженням є фіксація в тендерній документації права аеропорту зменшувати обсяг закупівлі послуг у разі виробничої потреби і відсутність обов’язку замовляти послуги у повному обсязі по кожній групі прибирання», – йдеться у повідомленні.

У компанії додають, що заздалегідь проведена тендерна процедура є «запорукою нормального функціонування підприємства та швидкого відновлення операційної діяльності аеропорту після перемоги України».



У червні міжнародний аеропорт «Бориспіль» оголосив тендер на майже 52 мільйони гривень для «комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту» (послуги з прибирання). Це викликало обурення, зокрема у соцмережах, через те, що з лютого 2022 року не обслуговує пасажирів.