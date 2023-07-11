Народну депутатку підозрюють у отриманні хабара за допомогу в перетині кордону

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідують ймовірне зловживання впливом народною депутаткою – про це відомства повідомили 11 липня.

Парламентарці та її помічниці повідомили про підозру. За даними слідства, вони пообіцяли громадянину України забезпечити дозвіл на виїзд за кордон і внесення відомостей по системи «Шлях».

«У подальшому співучасниками організовано надіслання звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України», – йдеться в повідомленні.

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Як стверджує САП, після отримання такого дозволу помічниця депутатки зустрілася з чоловіком і отримала від нього 2 800 доларів. Загалом підозрювані отримали 5,3 тисячі доларів.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних.

НАБУ 5 липня повідомило про обшуки в народної депутатки на Тернопільщині у справі про можливе сприяння незаконному перетину кордону.

Місцеві ЗМІ (зокрема видання «Тернополяни»​) пишуть, що йдеться про нардепку Людмилу Марченко зі «Слуги народу». Ця інформація не є підтвердженою правоохоронними органами. Сама Марченко і її партія цю інформацію не коментували.