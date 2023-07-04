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Новини | Суспільство

САП домагатиметься збільшення застави голові Тернопільської облради

САП не погоджується з розміром застави для фігурантів справи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжні заходи, які суд обрав для голови Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації. Про це заявила САП 4 липня.

«Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 мільйонів гривень для голови Тернопільської облради, 10 мільйонів гривень – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 мільйонів гривень – іншого заступника», – йдеться в повідомленні.

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Також обвинувачення клопотатиме про зняття голови облради з посади, тому що злочин, в якому його звинувачують, «пов’язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень».

«Разом з тим, повідомляємо, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов’язків», – додає прокуратура.

26 червня в НАБУ повідомили, що антикорупційні органи затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка і двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. Їх підозрюють у вимаганні майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством обласної ради.

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28 червня Вищий антикорупційний суд застосував до голови Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26 серпня 2023 року включно. Альтернативою суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 гривень. 29 червня стало відомо, що Головко вийшов під заставу.

Михайло Головко був народним депутатом 7-го та 8-го скликань Верховної Ради, на посаді голови Тернопільської облради перебуває з листопада 2020 року.

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