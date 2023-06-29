Затриманого у справі про хабар голову Тернопільської облради звільнили з-під варти – ЗМІ

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, затриманого у справі про хабар, звільнили з-під варти після внесення застави в розмірі 805 тисяч гривень, повідомило «Суспільне», посилаючись на його адвоката Олександра Танакіна.

Коли буде наступне судове засідання у справі Головка, захисник не уточнив, заявивши, що ці дані поки невідомі.

26 червня в НАБУ повідомили, що антикорупційні органи затримали голову Тернопільської обласної ради і двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.

«За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар», – йшлося в повідомленні.

За даними НАБУ, після передачі «третього траншу» у розмірі понад 600 тис грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому».

28 червня Вищий антикорупційний суд застосував до голови Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26 серпня 2023 року включно. Альтернативою суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 гривень.

Головко був народним депутатом 7-го та 8-го скликань Верховної Ради, на посаді голови Тернопільської облради перебуває з листопада 2020 року.