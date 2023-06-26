У справі про хабар затримано голову Тернопільської облради і ще двох посадовців – НАБУ

Антикорупційні органи затримали голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди, повідомляє у понеділок пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після передачі «третього траншу» у розмірі понад 600 тис грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому».

«Вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня кваліфікація – ч.4 ст.368 КК України. Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти», – повідомили у НАБУ.

Головою Тернопільської облради є Михайло Головко, імена інших двох затриманих невідомі, як і підприємця, який звернувся до правоохоронних органів.

Головко був народним депутатом 7-го та 8-го скликань Верховної Ради, на посаді голови Тернопільської облради перебуває з листопада 2020 року.