Через майже шість років суд визнав винними двох співробітників СБУ у вимаганні 50 тисяч доларів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив двох співробітників СБУ до восьми років позбавлення волі, повідомляє у фейсбуці Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Їх також позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та конфіскували половину належного на праві власності майна.

Суд визнав ексспівробітників СБУ винними у вимаганні хабара розміром 50 тисяч доларів і отриманні частини цих коштів.



«30 травня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. доларів неправомірної вигоди та отриманні частини цих коштів від представників підприємств приватного сектору за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності, не здійснення тиску на їхню діяльність, а також за вплив на прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим одного з управлінь Національної поліції в місті Києві», – йдеться у повідомленні.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Досудове розслідування завершили і передали цю справу до суду 30 червня 2017 року. Проте ВАКС розпочав свою роботу у 2019 році.

За даними слідства, обвинувачуваними у цій справі були начальник сектору відділу контрзахисту економіки (підполковник) одного з обласних управлінь СБУ та заступник начальника відділу цього ж управління (майор).