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56 депутатам Львівської облради вручили повістки

Військові комісари роздавали повістки при вході у приміщення сесійної зали. Фото ілюстративне

56 депутатам Львівської обласної ради вручили повістки від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це Радіо Свобода повідомили в облраді.

Військові комісари роздавали повістки при вході у приміщення сесійної зали.

Також про це повідомили львівські депутати у соціальних мережах.

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили повістки», – написав депутат від ВО «Свобода» Йосиф Ситник, додавши фотографію повістки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 13 депутатів пішли на захист України.

До складу Львівської облради входять 80 депутатів, депутат від партії «Слуга народу» Олександр Тіщенко є начальником ТЦК у Львівській області.

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