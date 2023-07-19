Майже 3 тисячі споживачів на Одещині лишилися без світла через нічний обстріл – Міненерго

Через негоду понад 140 населених пунктів у шести областях були знеструмлені, заявляє Міністерство енергетики 19 липня.

Зокрема, через грозовий шторм знеструмлення відбувалися в Дніпропетровській області (75 населених пунктів), у Запорізькій області (37), в Сумській (14), в Полтавській (12), в Чернігівській (6) та на Київщині – чотири.

Через пошкодження лінії електропередачі в Миколаївській області вночі на 19 липня частково знеструмлений один населений пункт.

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«Також в Одеській області внаслідок пошкоджень, завданих ракетною атакою, було відключення кількох ліній електропередачі, знеструмлено майже 3 тисячі споживачів. Ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи», – заявляє міністерство.

Через постійні обстріли прикордонних та прифронтових районів лишаються знеструмленими споживачі в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

Російські війська обстріляли південь України вночі проти 19 липня, випустивши понад 60 повітряних цілей. На Одещині вони цілили в об’єкти інфраструктури, також були пошкоджені житлові будинки, кільки цивільних отримали поранення.