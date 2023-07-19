Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

РФ свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи – Зеленський

«Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не тільки по Україні, а й по всіх у світі»

Росія свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи, заявив президент Володимир Зеленський, який провів у середу селекторну нараду, присвячену нічним ударам РФ по Одеській, Житомирській, Миколаївській та інших областях.

«Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не тільки по Україні, а й по всіх у світі, які прагнуть нормального та безпечного життя», – написав Зеленський у Telegram.

Зеленський зазначив, що доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на РФ та продовження нормального експорту українського зерна.

Російські війська обстріляли південь України вночі проти 19 липня, випустивши понад 60 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 13 «Калібрів», одну ракету Х-59 та 23 БПЛА. На Одещині війська РФ цілили в об’єкти інфраструктури, зокрема у зерновий та олійний термінали. Є також повідомлення про влучання в інфраструктурний об’єкт на Житомирщині та обстріли Миколаївщини. 12 людей постраждали на Одещині і двоє – на Миколаївщині.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG