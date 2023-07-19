РФ свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи – Зеленський

Росія свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи, заявив президент Володимир Зеленський, який провів у середу селекторну нараду, присвячену нічним ударам РФ по Одеській, Житомирській, Миколаївській та інших областях.

«Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не тільки по Україні, а й по всіх у світі, які прагнуть нормального та безпечного життя», – написав Зеленський у Telegram.

Зеленський зазначив, що доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на РФ та продовження нормального експорту українського зерна.

Російські війська обстріляли південь України вночі проти 19 липня, випустивши понад 60 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 13 «Калібрів», одну ракету Х-59 та 23 БПЛА. На Одещині війська РФ цілили в об’єкти інфраструктури, зокрема у зерновий та олійний термінали. Є також повідомлення про влучання в інфраструктурний об’єкт на Житомирщині та обстріли Миколаївщини. 12 людей постраждали на Одещині і двоє – на Миколаївщині.