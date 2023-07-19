Можливість продовження дії зернового коридору без Росії є, але будуть проблеми з безпекою – Боднар

Можливість продовження дії зернового коридору без участі в угоді Росії є, але ніхто не може гарантувати, що РФ не атакуватиме кораблі. Про це в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода LIVE») заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Фізично кораблі можуть проходити з портів Одеси через територіальні води Румунії, Болгарії і Туреччини або інспектуватися, або ні. Це вже в залежності від того, як буде вирішено сторонами діючої ініціативи. Оскільки ні ми, ні Туреччина, ні ООН не вийшли з цієї ініціативи, тому вона для нас продовжує бути чинною. Єдине питання є фізична загроза. Тобто, коли була підписана угода, країна-агресорка дала гарантії не атакувати кораблі і портову інфраструктуру», – каже посол, і додає – тепер такої гарантії немає.

Як варіант, каже Василь Боднар, є можливість працювати зі страховиками, але тут теж виникають питання відповідальності за безпекові ризики.

«Є ще питання про страхування, яке традиційно було актуальним для морських перевізників. Коли було підписано зернову угоду, це страхування відповідним чином знизилося у вартості, що дозволило з вигодою вивозити зерно. Зараз також можна це зробити при наявності політичної волі і певних заходах безпеки, які ми можемо гарантувати, а також, можливо, хтось з партнерів. Хоча це трошки сумнівно, оскільки треба тоді брати на себе відповідальність за збиття ракет чи іншого озброєння, яким росіяни можуть намагатися атакувати порти або кораблі», – пояснив дипломат.

Він запевнив, що Туреччина зацікавлена в продовженні дії зернової угоди, бо була і є великим покупцем українського зерна.

«Ми цю угоду не укладали з російською стороною. Тому допоки наші партнери (в тому числі Туреччина – ред.) вважають її чинною, ми продовжуємо наполягати на тому, щоб вона продовжувала діяти», – сказав Боднар.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.