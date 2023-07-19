Сумщина зазнала 19 обстрілів з боку РФ за добу – ОВА

Упродовж 19 липня російські військові здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 99 вибухів, є руйнування, повідомила у фейсбуці обласна військова адміністрація.

За цим повідомленням, по Юнаківській громаді здійснено мінометний обстріл (вісім вибухів). На територію Білопільської громади ворог скинув 27 мін.

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл із самохідної артилерійської установки (два вибухи). Також були авіаудари, випущено сім некерованих ракет. Крім того, були мінометні обстріли (23 міни). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено вісім житлових будинків, 10 господарських споруд, лінію електропередачі, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор. Було горіння гаража, літньої кухні і господарської споруди.

У Миропільській громаді були мінометні обстріли (сім вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарську споруду. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено домогосподарство та вбито худобу.

По Миколаївській громаді здійснено мінометний обстріл (чотири міни).

У Хотінській громаді зафіксовано обстріл із самохідної артилерійської установки калібру 120 мм (чотири вибухи)

У Великописарівській громаді був обстріл із артилерії (два вибухи).

По Есманській громаді сили РФ били з мінометів (девʼять вибухів).

На територію Новослобідської громади російські військові скинули сім мін.

Російські війська регулярно обстрілюють Сумщину. Влада області розглядає евакуацію з прикордонних районів. Як заявив мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.