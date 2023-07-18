Обстріл Білопілля: ще одна людина померла в лікарні – мер Сум

Третя постраждала від російського обстрілу Білопілля на Сумщині 17 липня померла від поранень, повідомив мер Сум Олександр Лисенко вранці у вівторок.

«На жаль, наразі відомо про трьох загиблих. Одна з постраждалих померла в лікарні», – заявив він.

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У Сумах 18 липня триває день жалоби за загиблими в Білопільській громаді, додав міський голова.

Напередодні близько 12:35 російські війська з території РФ обстріляли центральну частину Білопілля з артилерії. Одразу було відомо про двох загиблих і 10 поранених.

Днями уряд повідомив, що із Сум до Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг.