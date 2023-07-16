У Сумській області сили ППО знищили два дрони російських військових

Вранці 16 липня вранці українські військові засобами ППО збили два безпілотники російської армії, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні о 9.15 в районі села Верхня Сироватка Сумського району засобами ППО Збройних Сил України був збитий ворожий БПЛА», – йдеться у дописі.

Згодом Сумська ОВА повідомила про другу ціль за день, знищену бійцями Збройних сил України.

«Сьогодні об 11.30 засобами ППО ЗСУ був збитий ворожий БПЛА над територією Сумського району», – зазначили у повідомленні.

З ранку 16 липня Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі з 9 до 11 одиниць, серед них – два ракетоносії, їхній загальний залп складає 12 «Калібрів», кажуть в ВМС ЗСУ.