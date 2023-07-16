Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Сумській області сили ППО знищили два дрони російських військових

Вранці 16 липня вранці українські військові засобами ППО збили два безпілотники російської армії

Вранці 16 липня вранці українські військові засобами ППО збили два безпілотники російської армії, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні о 9.15 в районі села Верхня Сироватка Сумського району засобами ППО Збройних Сил України був збитий ворожий БПЛА», – йдеться у дописі.

Згодом Сумська ОВА повідомила про другу ціль за день, знищену бійцями Збройних сил України.

«Сьогодні об 11.30 засобами ППО ЗСУ був збитий ворожий БПЛА над територією Сумського району», – зазначили у повідомленні.

З ранку 16 липня Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі з 9 до 11 одиниць, серед них – два ракетоносії, їхній загальний залп складає 12 «Калібрів», кажуть в ВМС ЗСУ.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG