Із Сум до Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг

Із Сум о Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що потяг курсуватиме щодня – з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

«На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх бажаючих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району», – додає пресслужба.

Російські війська регулярно обстрілюють Сумщину. За даними Сумської ОВА, вночі та вранці російські війська здійснили п’ять обстрілів прикордоння, зафіксовано 33 вибухи. Даних про потерпілих немає.

Влада області розглядає евакуацію з прикордонних органів. Як заявив мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.