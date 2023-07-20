На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступ ЗСУ. За добу на фронті було близько 30 боєзіткнень

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 20 липня.

«Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень», – йдеться у зведенні.

Повідомляється, що на Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону, на Бахмутському – успішно відбили атаки військ РФ в районі Богданівки. Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.

«Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в повідомленні.

Розпочалася п’ятсот дванадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.