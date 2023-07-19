Контрнаступ буде «тривалим і важким» – Подоляк

Україна очікує на довгу та виснажливу боротьбу за повернення окупованих Росією територій, повідомив 19 липня в інтервʼю AFP радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він визнав, що прогрес іде «повільніше, ніж ми хочемо». «Безумовно, ця операція буде досить важкою, тривалою і вимагатиме досить багато часу», – сказав він.

За словами Подоляка, українські війська уповільнюються через сильно заміновану територію, матеріально-технічні проблеми, такі як постачання зброї, і перевагу Москви в небі.

«Будьмо обʼєктивними, Росія має перевагу в повітрі над фронтом. Звичайно, нам потрібна додаткова бронетехніка — дві-три сотні танків, перш за все. Нам потрібно до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо, особливо на фронті», – наголосив Подоляк.

Але він також повідомив про певні успіхи, зазначивши, що кількість «наступальних операцій», які проводить українська армія, «поступово зростає» і що не всі бригади, готові до контрнаступу, були відправлені в бій.

Високопосадовець, відомий своїми відвертими коментарями, сподівається, що наступ «може в якийсь момент розвалити російську оборону в тому чи іншому напрямку, і тоді події розвиватимуться досить швидко».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 16 липня повідомляв, що українські війська здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 15 липня, домоглися обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського в районі межі між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької області.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомляв , що українські війська продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

ISW із посиланням на українських офіційних осіб зазначає, що темп просування ЗСУ в контрнаступі сповільнений через заміновані росіянами поля і брак західного обладнання для розмінування.

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За даними Міноборони, станом на 17 липня звільнена площа за час наступу складає 210,5 квадратних кілометри.

У червні президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».