Аксьонов заявив, що окупований Крим уночі зазнав атаки БПЛА

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку півострова безпілотником.
«Внаслідок удару ворожого БПЛА в одному з населених пунктів на північному заході Криму пошкоджено чотири адміністративні будівлі. На місці працюють профільні служби. На жаль, не обійшлося без жертв – загинула дівчинка-підліток», – написав він у Telegram.
Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни і окупації Криму не є можливим.
Тим часом минулої ночі армія РФ здійснила чергову атаку по південних областях України – в Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування і 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей.
Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.
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