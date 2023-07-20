Аксьонов заявив, що окупований Крим уночі зазнав атаки БПЛА

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку півострова безпілотником.

«Внаслідок удару ворожого БПЛА в одному з населених пунктів на північному заході Криму пошкоджено чотири адміністративні будівлі. На місці працюють профільні служби. На жаль, не обійшлося без жертв – загинула дівчинка-підліток», – написав він у Telegram.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни і окупації Криму не є можливим.

Тим часом минулої ночі армія РФ здійснила чергову атаку по південних областях України – в Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування і 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей.

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.