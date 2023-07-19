Вибухи на полігоні в Криму досі лунають – голова російського парламенту Криму

Голова підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константінов вважає, що ситуацію з детонацією російських боєприпасів на Старокримському полігоні стабілізують за «день-два».

Про це пишуть російські медіа з посиланням на коментар Константінова в ефірі телеканалу «Росія 24».

«Зараз вибухи лунають. Ситуація ще динамічна», – заявив представник окупаційної влади.

Вранці 19 липня стало відомо, що у Кіровському районі Криму біля села Кринички горить Старокримський полігон – там відбувається детонація боєприпасів. Трасу «Таврида» перекрили, із сусідніх чотирьох населених пунктів було вирішено евакуювати понад дві тисячі людей.

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17 липня на Керченському мосту стався вибух, внаслідок якого загинула сімейна пара, яка перебувала в одному з автомобілів і незаконно перетинала українсько-російський кордон, їхня 14-річна дочка зазнала травм. Також було пошкоджено автомобільну частину мосту. Влада РФ звинуватила в атаці на міст ЗСУ. Українська сторона про причетність до вибуху офіційно не оголошувала.

У ніч на 18 липня мостом було запущено рух легкових автомобілів однією зі смуг, яка не постраждала при вибуху. Наразі рух здійснюється в реверсивному режимі.

Американський Інститут вивчення війни припускав, що руйнування на Кримському мосту ускладнять російську військову логістику.