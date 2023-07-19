Вибухи в Криму та масована ракетна та дронова атака Росії по Україні: що відомо

Вибухи в Криму: що відомо

В Криму цими днями лунають вибухи. Чули їх в районі Феодосії. Сьогодні вранці окупаційна влада заявила про пожежу на полігоні в Кіровському районі, що на сході півострова. Таврійську трасу, побудовану за час окупації - перекрито. Також планують евакуацію населення – виїхати мусять близько 2000 людей. Що відбувається в окупованому Криму і які військові об'єкти опинилися під ударом цього разу?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

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