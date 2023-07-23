В Одесі пошкоджені 25 пам’яток архітектури через нічну атаку РФ – влада

За попередніми даними, 25 пам’яток архітектури пошкоджені через нічну ракетну атаку Росії на Одесу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його даними, серед них є будівлі XIX-XX сторіччя:

будинок Чижевича

будинок Папудової

будинок Заблудовського

будинок Гагаріна

будинок Януша

будинок Жданової

будинок Рассель дель Турко

будинок Масса

особняк Манук-Бея

будинок Ковалевського

будинок Порро

будинок Машевського та інші

«Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що перебуває під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами, знищується зараз цинічними нелюдами», – написав він у телеграмі.

У ЮНЕСКО наразі не відреагували на черговий російський обстріл Одеси.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу. Як повідомила місцева влада, внаслідок російської атаки одна людина загинула, 22 поранених, серед них є четверо дітей, зруйновані 6 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Також пошкоджений найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, 9 з них збили.

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по Одесі через нібито підготовку «терористичних актів проти РФ», зазначивши, що «усі заплановані до удару цілі знищені». Згодом російські військові окремо додали, що Преображенський кафедральний собор в Одесі пошкоджений, найімовірніше, через роботу української ППО.