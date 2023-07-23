Зеленський про атаку РФ на Одесу: «обов’язково буде відповідь російським терористам»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що за атаку на Одесу «обовʼязково буде відповідь російським терористам», вони її відчують.



«Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь. Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога», – написав він.

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Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу. За останніми даними, внаслідок нічної атаки загинула людина, 22 людини поранені, серед них є четверо дітей. Як повідомила місцева влада, внаслідок російської атаки зруйновані 6 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Також пошкоджені дві памʼятки архітектури, найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, 9 з них збили.