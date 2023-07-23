РФ знову атакувала Одесу: загинула людина, 19 поранені, серед них – 4 дітей

Російські війська знову атакували Одесу – одна людина загинула, 19 поранені, серед них – 4 дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«Наслідки російської нічної атаки на Одесу станом на 5:00: 19 постраждалих, серед яких 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 постраждалих, з них – 3 дітей. Одна людина загинула», – написав він у телеграмі.

За його даними, внаслідок російської атаки зруйновані 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Також пошкоджені дві памʼятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок.

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Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 20 липня армія РФ здійснила чергову атаку по південних областях України – в Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування, близько 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей. В Одесі загинула одна людина, у Миколаєві – дві людини.