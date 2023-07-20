Внаслідок удару по Одесі загинув охоронець – Кіпер

Внаслідок російської атаки на Одесу вночі проти 20 липня загинув 21-річний чоловік, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«На жаль внаслідок нічної російської атаки маємо одного загиблого в Одесі. Загиблий – охоронець цивільної будівлі, 2002 року народження», – повідомив він.
Він додав, що внаслідок ударів по середмістю Одеси четверо місцевих отримали поранення, серед них одна дитина.
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Ще один працівник постраждав через удар по складському приміщенню одного з підприємств області.
Минулої ночі армія РФ здійснила чергову атаку по південних областях України – в Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування і 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей. За зведенням Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили загалом 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.
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