Для захисту Одеси потрібні додаткові сучасні системи ППО – Зеленський

Для захисту Одеси з повітря Україні потрібні додаткові сучасні системи протиповітряної оборони – наприклад, SAMP-T або Patriot, сказав президент України Володимир Зеленський.

«Нам не вистачає тих систем, щоб захистити наші міста. Я навіть не кажу про всі міста, а ті міста, які забезпечують наших військових, наші головні коридори, де зосереджена наша стратегічна інфраструктура, ядерні об’єкти… Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом Макроном і прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, коли ми мали отримали SAMP-T. Не будемо зараз говорити, де є ці системи, але вони працюють, працюють прекрасно», – сказав він під час брифінгу з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром.

«Якби в нас були відповідні додаткові системи, то вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру. Або це системи Patriot. Ви також прекрасно знаєте, хто нам надавав ці системи. Але всього цього поки що не вистачає, щоб захистити відповідну інфраструктуру», – додав Зеленський.

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Російські війська в ніч на 19 липня завдали удару по півдню України, випустивши понад 60 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 13 «Калібрів», одну ракету Х-59 та 23 БПЛА. На Одещині війська РФ цілили в об’єкти інфраструктури, зокрема у зерновий та олійний термінали. Є також повідомлення про влучання в інфраструктурний об’єкт на Житомирщині та обстріли Миколаївщини. 12 людей постраждали на Одещині і двоє – на Миколаївщині.