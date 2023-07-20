РФ запустила по Україні понад 150 ракет Х-22 з початку вторгнення. Ігнат пояснив, чому їх важко збити

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сили РФ запустили більше 150 ракет типу Х-22 по території країни, заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода «Свобода Ранок», коментуючи обстріл півдня країни 20 липня.

В ході цієї атаки Росія запустила чотири ракети Х-22, Сили оборони не змогли збити жодної із них. Ігнат каже, що для цього Україні необхідні системи протиповітряної оборони Patriot.

«Х-22 летять з високою швидкістю – понад 4 000 кілометрів за годину – і заходять на ціль по балістичній траєкторії. Тому для їх збиття потрібні відповідні засоби – як-от Patriot. Ці ракети були на озброєнні України, потім їх передали Росії. Ще кількасот таких ракет залишилось, їх не виготовляють, тому використовують для таких терористичних атак», – каже Ігнат.

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Окрім цього, 20 липня російські сили запускали сім ракет типу «Онікс». Їх сили протиповітряної оборони України також не збили. Юрій Ігнат каже, це через їх низьку траєкторію польоту.

«Онікс» – протикорабельні ракети, які спочатку летять на великій висоті, їхня швидкість – понад 3000 км/год. А під час заходу на ціль опускаються до 10-15 метрів, дуже низько над поверхнею води. РФ використовує їх для наземних цілей і морського узбережжя. Через те, що вони летять так низько, їх виявити важко, не те що збити», – додає Ігнат.

У Повітряних силах зазначають, що чотири ракети повітряного базування Х-22 запустили із восьми літаків Ту-22МЗ. Ігнат говорить, що це нормальна практика російських сил щодо ракет такого типу. За його словами, літаки, які не запускають ракети, ймовірно, тренуються виходити на бойовий курс.

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«Коли у небі 12 літаків, а полетіло ракети лише чотири, тут нічого дивного немає. Можливо, проводять якісь тренувальні польоти, решта екіпажів виходять на бойовий пуск. Та частина екіпажу роблять бойові пуски, решта – імітовані», – додає Ігнат.

В ніч на 20 липня російські сили запустили по території України 7 ракет «Онікс», чотири ракети Х-22, три ракети типу «Калібр» та п’ять ракет типу «Іскандер». Крім цього, сили РФ атакували 19-ма ударними дронами. Внаслідок атаки поранень зазнали мешканці Миколаєва, Одеси та Сум.