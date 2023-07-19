NASAMS і артбоєприпаси. США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

У Пентагоні уточнили, що в рамках цього пакету нададуть:

чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 152 мм;

обладнання для розмінування;

Ракети TOW;

Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;

обладнання для безпеки портів і гаваней;

тактичні захищені системи зв'язку.

На початку липня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. Це рішення викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн.