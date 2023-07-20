Через російські атаки на Одесу та Миколаїв кількість постраждалих через війну дітей зросла – ОГП

Від початку повномасштабної війни в Україні постраждала понад 1561 дитина, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. За даними відомства, станом на ранок 20липня зросло число поранених неповнолітніх.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 494 дитини (дані за останні дні не змінилися – ред.) загинули та понад 1067 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що ці дані не є остаточними, наразі триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Збільшення кількості поранених дітей фіксують через те, що 19 липня внаслідок ракетного обстрілу Одещини постраждали 2 дітей віком 9 та 12 років. А 20 липня через обстріл Миколаєва травми різного ступеня тяжкості зазнали 5 дітей віком від 1 місяця до 12 років.