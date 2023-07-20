«Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни» – в ООН засудили атаки РФ на українські порти

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш різко засудив російські атаки на українську інфраструктуру поблизу портових міст Миколаєва та Одеси на півдні України. Про це 20 липня повідомляє агенція France-Presse.

«Ці атаки... мають вплив далеко за межі України. Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, що завдає шкоди всім, але особливо вразливим людям на глобальному півдні», – заявив від імені Ґутерріша його речник Стефан Дюжаррік.

Російські війська в ніч на 19 липня завдали удару по півдню України, випустивши понад 60 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 13 «Калібрів», одну ракету Х-59 та 23 БПЛА. На Одещині війська РФ цілили в об’єкти інфраструктури, зокрема у зерновий та олійний термінали. Є також повідомлення про влучання в інфраструктурний об’єкт на Житомирщині та обстріли Миколаївщини. 12 людей постраждали на Одещині і двоє – на Миколаївщині.

Як уточнив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський, російської атаки зазнали зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ. У порту Чорноморська також були знищені 60 000 т зерна, яке мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому, додав міністр.

Вночі 20 липня армія РФ знову атакувала південні області України – в Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування і 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей. Крім того, в Одесі загинула одна людина, в Миколаєві – двоє, подружжя літніх людей. За зведенням Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили загалом 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.