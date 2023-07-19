Україна вивчає можливості відновлення зернового коридору – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору.

«З Туреччиною ми працюємо зараз на різних рівнях. В мене буде інформація найближчим часом, як ми бачимо продовження зернового коридору. Коридор повинен бути в безпеці. Як ми можемо гарантувати безпеку в цьому коридорі? Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не лише з Туреччиною, а і з іншими нашими партнерами. І ООН, і Туреччина, і військові можуть сказати, що гарантій 100% ніхто не дає. Але це дуже легка позиція. Це не та позиція, на яку ми готові. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв», – сказав він у Києві під час брифінгу з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром.

За його словами, приватний сектор, деякі компанії-орендатори кораблів або агротрейдери звертаються держави і заявляють про готовність йти коридором.

«Якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо брати на себе відповідні ризики. Тут я також чекаю на відповідь від Міністерства інфраструктури та від наших військових чіткий план, як це може бути», – додав президент.



Раніше в ефірі Радіо Свобода посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що можливість продовження дії зернового коридору без участі в угоді Росії є, але ніхто не може гарантувати, що РФ не атакуватиме кораблі.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.