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Україна вивчає можливості відновлення зернового коридору – Зеленський

Серед іншого, обговорювалася можливість роботи окремих конвоїв для гарантування безпеки зернового коридору. Фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору.

«З Туреччиною ми працюємо зараз на різних рівнях. В мене буде інформація найближчим часом, як ми бачимо продовження зернового коридору. Коридор повинен бути в безпеці. Як ми можемо гарантувати безпеку в цьому коридорі? Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не лише з Туреччиною, а і з іншими нашими партнерами. І ООН, і Туреччина, і військові можуть сказати, що гарантій 100% ніхто не дає. Але це дуже легка позиція. Це не та позиція, на яку ми готові. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв», – сказав він у Києві під час брифінгу з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром.

За його словами, приватний сектор, деякі компанії-орендатори кораблів або агротрейдери звертаються держави і заявляють про готовність йти коридором.

«Якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо брати на себе відповідні ризики. Тут я також чекаю на відповідь від Міністерства інфраструктури та від наших військових чіткий план, як це може бути», – додав президент.

Раніше в ефірі Радіо Свобода посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що можливість продовження дії зернового коридору без участі в угоді Росії є, але ніхто не може гарантувати, що РФ не атакуватиме кораблі.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.

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