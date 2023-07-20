Удар РФ по Миколаєву: кількість загиблих зросла

Кількість російського удару по Миколаєву зросла, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Таким чином, внаслідок російського обстрілу загинуло двоє осіб – подружжя», – написав він у телеграмі.

За даними Сєнкевича, внаслідок російського обстрілу в місті пошкоджені понад 60 житлових будинків – переважно пошкоджені вікна, двері, балкони, дахи. Два будинки частково зруйновані.

Вночі 20 липня армія РФ знову атакувала південні області України. У Миколаєві, за даними влади, внаслідок ракетного удару постраждали 19 людей, серед них – пʼять дітей. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізували двоє, серед них дитина.

За зведенням Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили загалом 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.