Російська атака на Одесу пошкодила приміщення консульства Китаю – МЗС

Російська ракетна атака по Одесі вночі проти 20 липня пошкодила будівлю генерального консульства Китайської народної республіки, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Внаслідок ракетної атаки Росії цієї ночі пошкоджено приміщення генерального консульства Китаю в Одесі. За попередніми даними, люди не постраждали», – заявив він.

Ніколенко додав, що МЗС контактує з посольством Китаю для з’ясування завданих збитків і надання допомоги.

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Він уточнив, що будівля дипломатичного відомства розташована в центральній частині Одеси та перебуває у власності Китаю.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська повітряна атака по Одещині 19 липня найбільше пошкодила портовий термінал, де зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції для Китаю.

Минулої ночі армія РФ здійснила чергову атаку по південних областях України – в Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування і 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей. Крім того, в Одесі загинула одна людина. За зведенням Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили загалом 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.