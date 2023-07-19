На тлі заяв про продовження зернового коридору Москва пригрозила суднам, які прямуватимуть в українські порти

Міністерство оборони Росії заявило, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів військового призначення.



«Відповідно країни прапора цих суден вважатимуться залученими до українського конфлікту на стороні київського режиму. Крім того, низка морських районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства», – йдеться у заяві російського відомства.

Це оголошення Москва зробила через два дні після відмови продовжити свою участь у зерновій угоді.

В останні дві доби російська армія завдала ударів по портовій інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях.

Президент України Володимир Зеленський 19 липня заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору.

Раніше в ефірі Радіо Свобода посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що можливість продовження дії зернового коридору без участі в угоді Росії є, але ніхто не може гарантувати, що РФ не атакуватиме кораблі.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.