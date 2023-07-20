Уряд України вважатиме судна, що йдуть до підконтрольних РФ портів у Чорному морі, носіями «воєнних вантажів»

Міністерство оборони України 20 липня відповіло на заяви з боку Росії щодо мореплавства в Чорному морі.

Йдеться про заяви Кремля, що судна, які прямують до українських портів, нібито будуть вважатися такими, що несуть воєнні вантажі.

Згідно з позицією Міноборони, погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продовольство з українських портів, а також атакуючи цивільну інфраструктуру, Росія перетворила Чорне море на зону небезпеки.

При цьому йдеться про загрозу «в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України».

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«Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво… Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками», – заявило відомство.

Також міністерство додає, що судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України «заборонене як небезпечне», починаючи з 5 години ранку 20 липня 2023 року.

«Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена», – додає пресслужба.

Раніше позицію Росії також розкритикувало Міністерство закордонних справ України. Зокрема, голова МЗС Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу звинуватив Росію в спробах збагатитися за рахунок зростання цін на продовольство.

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«Росія знищила «Зернову ініціативу», наносить удари по українських портах та інфраструктурі, задіяних у морському експорті, і у той самий час збільшує власну пропозицію зернових на світових ринках. Іншими словами, вони ракетними ударами по ініціативі та портах намагаються усунути Україну з ринку як конкурента, змушують кінцевих покупців, споживачів хлібу в Азії та Африці, платити за їхній вихід з Чорноморської зернової ініціативи та фінансувати російську воєнну машину», – сказав міністр.

Напередодні Міністерство оборони Росії заявило, що від 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, «будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів воєнного призначеня», а країни їхніх прапорів «будуть вважатися втягнутими в конфлікт на боці київського режиму».

17 липня Москва відмовилася продовжити так звану зернову угоду, укладену за посередництва Туреччини та ООН, у рамках якої було створено безпечний морський коридор для виходу суден із експортним зерном та іншими сільськогосподарськими продуктами з портів України. Офіційні американські представники різко розкритикували відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів «актом військової агресії».