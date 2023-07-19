«Не проти українців, а для польських фермерів» – Моравецький про заборону на імпорт зерна з України

Польща не відкриє свій ринок для українських зернових продуктів після 15 вересня, заявив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Як передає слова голови уряду агенція РАР, це станеться навіть у тому разі, якщо Єврокомісія не продовжить мораторій на імпорт українського зерна до кількох європейських країн.

«Або Європейська комісія погодиться розробити… регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі», – сказав Моравецький, додавши, що це рішення спрямоване «не проти українців, а «для польських фермерів».

Водночас голова уряду відзначив, що транзит українського зерна територією Польщі може бути продовжений, оскільки «це не загрожує дестабілізацією внутрішнього ринку».

5 червня влада Польщі повідомила, що Єврокомісія видала проєкт постанови про продовження заборони на імпорт української агропродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до 15 вересня до пʼяти країн – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини.