Єврорада продовжила безмитну торгівлю з Україною ще на рік

Європейська Рада ухвалила постанову щодо продовження призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до ЄС ще на рік – до червня 2024 року.



Як повідомляє пресслужба Ради, ЄС продовжує «демонструвати свою непохитну політичну та економічну підтримку України», ці заходи допоможуть їй зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС і підтримувати економіку в дуже складних умовах.



«Неспровокована та невиправдана загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на економіку країни. Оновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну, і водночас вони нададуть ЄС можливість захистити, якщо необхідно, внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів», – заявив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, продовження так званого економічного безвізу означає, що український бізнес «не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року».

Європейський парламент 9 травня проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік. Тарифи не застосовуватимуться до фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами угоди про асоціацію.

У травні 2022 року Рада ЄС вирішила скасувати на рік усі мита і квоти на експорт з України, щоб підтримати українську економіку на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Попри ці рішення, кілька країн ЄС (Болгарія, Польща, Угорщина і Словаччина) у квітні 2023 року тимчасово заборонили імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.