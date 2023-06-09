Польські фермери заблокували рух вантажівок із України на одному з пунктів пропуску – ДПСУ

Через протест польських фермерів було заблоковано рух вантажівок із України на пункті пропуску з Польщею, йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

«Через страйк польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» оформлення вантажівок, які прямують до Польщі, тимчасово здійснюватися не буде», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на в’їзд в Україну будуть пропускати тільки транспорт із гуманітарним вантажем. При цьому пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному режимі.

За попередніми даними, акція триватиме до 01:00 13 червня. Прикордонники просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

7 червня на кордоні з Україною розпочалась чергова акція протесту польських фермерів. Організатори страйку («Podkarpacką Oszukaną Wieś» ) кажуть, що хочуть домогтися припинення неконтрольованого ввезення зерна з України до Польщі та жаліються на відсутність системних рішень для захисту польського ринку.

5 червня влада Польщі повідомила, що Єврокомісія видала проєкт постанови про продовження заборони на імпорт української агропродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до 15 вересня до пʼяти країн – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини.