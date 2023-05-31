Польща збирається депортувати колишнього співробітника ФСБ, який попросив притулку – ЗМІ

Польща збирається депортувати колишнього співробітника ФСБ Емрана Наврузбекова, який попросив притулку в країні. Його включили до списку осіб, які загрожують безпеці Польщі.

Як пише видання «Агентство», вранці 17 травня Наврузбекова затримали під час перевірки документів у таборі для біженців у Куявсько-Поморському воєводстві на півночі країни. Поліцейські помістили його під арешт через можливе порушення правил поведінки у таборі для біженців. Повідомляється, що він не підкорявся вимогам поліцейських і поводився агресивно. Сам він це заперечує.

Після затримання суд заборонив колишньому співробітнику ФСБ на 109 років в’їжджати в Шенгенську зону. Після затримання чоловіка помістили в центр для іноземців у Перемишлі, там він очікує на депортацію. Заборону на в’їзд він оскаржив. В оскарженні рішення йдеться про заборону на 10 років, винесену співробітниками прикордонних служб.

Наврузбеков, з його слів, був співробітником контррозвідувального підрозділу управління ФСБ у Дагестані. Він пішки перетнув білоруський кордон із Польщею у 2017 році, стверджуючи, що несе із собою секретні документи. Він одразу попросив притулку, в якому йому відмовили.

В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» та правозахисному проєкту «Гулагу.Нет» Наврузбеков заявляв, що його колишні колеги самі влаштовують теракти на Кавказі, заробляючи премії та підвищення на їхньому розкритті.