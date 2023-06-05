ЄК видала проєкт постанови про продовження заборони на імпорт української агропродукції до 15 вересня – влада Польщі

Міністр сільського господарства Польщі отримав від Європейської комісії проєкт постанови про продовження заборони на імпорт українського збіжжя до 15 вересня.

«Ми отримали від Єврокомісії проєкт нового регламенту, який забороняє імпорт чотирьох продуктів до п’яти країн», – написав Роберт Телус у твітері.

Єврокомісія наразі не виступала з офіційною заявою з цього приводу.

Із 2 травня діє заборона від Єврокомісії на постачання чотирьох видів агропродукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – з України до пʼяти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмежувальні заходи мали тривати до 5 червня.

Міністерство аграрної політики та продовольства України казало, що домовляється із ЄС, аби заборона на імпорт п’ятьма країнами українського збіжжя не була подовжена.

В уряді казали: якщо «буде заборона – ми отримаємо не зменшення проблеми, а її збільшення». Раніше міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський відмовився коментувати, якою буде реакція Києва, якщо обмеження подовжать після 5-го червня.