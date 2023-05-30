Україна домовляється з ЄС про відкриті кордони для своєї агропродукції – Мінагро

Міністерство аграрної політики та продовольства України домовляється з ЄС, щоб заборона на імпорт п’ятьма країнами ЄС, що межують із Україною, українських пшениці, кукурудзи, ріпака і соняшника, не була подовжена. Про це журналістам у Брюсселі повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

«Буде заборона – ми отримаємо не зменшення проблеми, а її збільшення, бо це захоче використати зрозуміло хто. Росіяни, очевидно, будуть намагатися використати це в своїх інтересах, щоб спровокувати менше єдності в Європі. Цього не потрібно допустити, тому ми максимально відверто один з одним говоримо і шукаємо інші варіанти. Надіюсь, знайдемо», – сказав Сольський.

За словами міністра, обмеження для імпорту української аграрної продукції, впроваджені Єврокомісією, забезпечили появу обмежень і у функціонуванні Чорноморського зернового коридору.

«За кілька днів після впровадження обмежень ЄС ми зіткнулися з величезними труднощами, пов’язаними з функціонуванням Чорноморського зернового коридору, створеними Росією. У нас не було можливості завантажувати судна впродовж десяти днів (…). Росіяни стежать за цією ситуацією й намагаються нею скористатися, а ми не маємо надавати їм такої можливості», – заявив Сольський.

Міністр додав, що країни, які ініціювали закриті кордони для української агропродукції, є «максимальними партнерами» України. Відтак вона зацікавлена в пошуках конструктивного рішення. На запитання журналістів, якою буде реакція Києва, якщо обмеження подовжать після 5-го червня і чи судитиметься України, міністр відповісти відмовився.

Із 2 травня діє заборона від Єврокомісії на постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до пʼяти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмежувальні заходи діятимуть до 5 червня. Транзит української сільгосппродукції через ці країни залишається дозволеним, вона може продаватися на інших європейських ринках вільно.