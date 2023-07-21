У ніч на 21 липня російські війська здійснили нову ракетну атаку по Одеській області. Оперативне командування «Південь» повідомило, що обстріл був здійснений ракетами «Калібр» з Чорного моря. Це четвертий день поспіль, як Росія атакує українську інфраструктуру на півдні, пов'язану з експортом зерна. Як повідомили у командуванні, після атак на портову інфраструктуру російські війська «переключилися на аграрні підприємства регіону». На одному з таких підприємств спалахнула пожежа площею більш як 200 квадратних метрів. Одна з ракет вдарила вже під час ліквідації пожежі працівниками ДСНС. За цими ж даними, атака знищила 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, двоє працівників підприємства отримали поранення.

Інститут дослідження війни припускає, що Росія атакує порти України, щоб створити умови для експорту зерна з окупованих територій і схилити Захід до поступок для відновлення Чорноморської зернової угоди.

Наслідки чергової атаки на об’єкти «зернового коридору» – дивіться у галереї.