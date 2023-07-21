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Ракетами по зерну: четвертий день атак на об’єкти «зернового коридору» на Одещині (фотогалерея)

У ніч на 21 липня російські війська здійснили нову ракетну атаку по Одеській області. Оперативне командування «Південь» повідомило, що обстріл був здійснений ракетами «Калібр» з Чорного моря. Це четвертий день поспіль, як Росія атакує українську інфраструктуру на півдні, пов'язану з експортом зерна. Як повідомили у командуванні, після атак на портову інфраструктуру російські війська «переключилися на аграрні підприємства регіону». На одному з таких підприємств спалахнула пожежа площею більш як 200 квадратних метрів. Одна з ракет вдарила вже під час ліквідації пожежі працівниками ДСНС. За цими ж даними, атака знищила 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, двоє працівників підприємства отримали поранення.

Інститут дослідження війни припускає, що Росія атакує порти України, щоб створити умови для експорту зерна з окупованих територій і схилити Захід до поступок для відновлення Чорноморської зернової угоди.

Наслідки чергової атаки на об’єкти «зернового коридору» – дивіться у галереї.

Пожежа на зерновому складі, спричинена російським ракетним обстрілом Одеси 21 липня. Росія четвертий день поспіль атакує ракетами портову інфраструктуру України у Чорному морі і нищить велику кількість продовольства, призначеного для експорту, каже українська влада
1 Пожежа на зерновому складі, спричинена російським ракетним обстрілом Одеси 21 липня.

Росія четвертий день поспіль атакує ракетами портову інфраструктуру України у Чорному морі і нищить велику кількість продовольства, призначеного для експорту, каже українська влада
Вид на атаковані сховища з висоти. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок ракетного обстрілу поранено двох людей, пошкоджено техніку, знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю
2 Вид на атаковані сховища з висоти.

За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок ракетного обстрілу поранено двох людей, пошкоджено техніку, знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю
Люди біля зруйнованого сільськогосподарського сховища. Як повідомив Олег Кіпер, російська армія поцілила в об&#39;єкти в Одесі крилатими ракетами типу &laquo;Калібр&raquo; з кораблів у Чорному морі
3 Люди біля зруйнованого сільськогосподарського сховища.

Як повідомив Олег Кіпер, російська армія поцілила в об'єкти в Одесі крилатими ракетами типу «Калібр» з кораблів у Чорному морі
Дві ракети влучили в зерносховище і спричинили пожежу. Третя ракета вдарила вже тоді, коли пожежники намагалися згасити полум&#39;я
4 Дві ракети влучили в зерносховище і спричинили пожежу. Третя ракета вдарила вже тоді, коли пожежники намагалися згасити полум'я
Працівник у пошкодженому обстрілом сховищі
5 Працівник у пошкодженому обстрілом сховищі
Зруйнований склад зерна з висоти. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська &laquo;абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди&raquo; &nbsp;
6 Зруйнований склад зерна з висоти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська «абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди»
 
&laquo;Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор&raquo;, &ndash; сказав Зеленський
7 «Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор», – сказав Зеленський
Ще одна зруйнована господарська будівля. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував російські атаки, заявивши, що вони впливають на ціни на продукти харчування по всьому світу
8 Ще одна зруйнована господарська будівля.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував російські атаки, заявивши, що вони впливають на ціни на продукти харчування по всьому світу

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