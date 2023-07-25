ВМС: 8 кораблів РФ перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі

У Чорному морі станом на ранок 25 липня на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає, свідчать дані ВМС.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 28 ракет», – йдеться в повідомленні.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Його заява прозвучала на тлі щільних російських атак по півдню України з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет, деякі з яких Україна просто не має змоги збивати.