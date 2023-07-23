Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони

Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор, написав у Telegram президент Володимир Зеленський.

«Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися. Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО наші захисники неба врятували тисячі життів. Але для всієї нашої території, для всіх наших міст і громад, потрібно більше систем протиповітряної оборони. Світ не повинен звикнути до російського терору – потрібно перемогти терор. І це можливо», – написав Зеленський.

Українські сили ППО минулої ночі знищили чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» та 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К», запущені Росією по Одещині. Усього війська РФ атакували регіон 19 ракетами різних типів.

Росія постійними ракетними атаками і бойовими дронами намагається виснажити українську систему ППО, тому Україна просить у країн-партнерів про допомогу у сфері протиповітряної допомоги.