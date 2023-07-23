ОК «Південь»: після ротації РФ вивела у Чорне море ракетоносій з 8 «Калібрами»

Після ротації Росія вивела у Чорне море ракетоносій з 8 ракетами «Калібр», повідомляє оперативне командування «Південь».



«У Чорному морі відбулась ротація ракетоносіїв. Підводний човен, що випустив вночі всі «Калібри», заведений в пункт базування. На бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого до 8 «Калібрів», – йдеться у повідомленні.

Українські військові попереджають, що рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим.

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Перед атакою по Одесі Росія у Чорному морі наростила корабельне угруповання до 20 одиниць. Ввечері 22 липня Москва вивела на бойове чергування підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох «Калібрів».

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, зокрема 4 крилатими ракетами морського базування «Калібр» – ймовірно, з підводного човна з акваторії Чорного моря.

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по Одесі через нібито підготовку «терористичних актів проти РФ», зазначивши, що «усі заплановані до удару цілі знищені». Згодом російські військові окремо додали, що Преображенський кафедральний собор в Одесі пошкоджений, найімовірніше, через роботу української ППО.