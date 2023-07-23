Нічна атака РФ по Одесі: кількість травмованих зросла до 22

Кількість травмованих через нічну атаку РФ по Одесі зросла до 22 людей, серед них є четверо дітей – 11, 12 років та двоє 17-ти річних, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Раніше повідомлялося про 19 постраждалих.

«Одеса. Росія жорстоко знищує не просто пам’ятки архітектури, а зосередження духу колоритного міста з багатостолітньою історією. Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 осіб травмовані. Серед них 4 дітей: 11, 12 років та двоє 17-ти річних», – написав він у телеграмі.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу. Як повідомила місцева влада, внаслідок російської атаки зруйновані 6 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Також пошкоджені дві памʼятки архітектури, найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, 9 з них збили.