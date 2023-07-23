Країни Заходу відреагували на нічну атаку РФ по Одесі

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що нічний обстріл Одеси є черговим воєнним злочином Росії, який, зокрема, зруйнував об’єкт всесвітньої спадщини – Спасо-Преображенський кафедральний собор.

«Безперервний російський ракетний терор проти Одеси, що охороняється ЮНЕСКО, є черговим воєнним злочином Кремля, який зруйнував також головний православний собор – об’єкт всесвітньої спадщини. Росія вже пошкодила сотні культурних об’єктів, намагаючись знищити Україну», – написав він у твіттері.

Також на нічну ракетну атаку на Одесу відреагували представниці США та Великої Британії.

«Продовжуються невпинні напади Росії на жителів та інфраструктуру Одеси, об’єкт всесвітньої спадщини, та порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки. Тут невиправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди», – написала посол США Бріджит Брінк у твіттері.

У свою чергу, посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що в пошкодженому центрі міста не було військових об’єктів.

«Одеса, центр міста зазнав бомбардування Росії. Жодних військових об'єктів. Просто гарне українське місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнає переслідувань за порти, через які експортують життєво важливі продукти харчування у всьому світі», – написала Сіммонс у твіттері.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна назвала нічну атаку на Одесу воєнним злочином.

«Оскільки Росія продовжує свої удари по Одесі і завдає удару по собору, ми не повинні втомлюватися повторювати, що умисне націлювання на цивільну ціль є воєнним злочином, згідно з міжнародним правом», – написала вона в твіттері.

Після нічної ракетної атаки РФ міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ засудити цей воєнний злочин.

«Залпи російських ракет вбивають людей і руйнують знакові місця Одеси, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Найбільша в історії атака на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки, є атакою на все світове співтовариство. Я закликаю всі держави та організації засудити цей варварський воєнний злочин», – написав він у твіттеті.

У ЮНЕСКО наразі не реагували на черговий російський обстріл Одеси.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу. Як повідомила місцева влада, внаслідок російської атаки одна людина загинула, 22 поранених, серед них четверо дітей, зруйновані 6 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Також пошкоджений найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, 9 з них збили.

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по Одесі через нібито підготовку «терористичних актів проти РФ», зазначивши, що «усі заплановані до удару цілі знищені». Згодом російські військові окремо додали, що Преображенський кафедральний собор в Одесі пошкоджений, найімовірніше, через роботу української ППО.