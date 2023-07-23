РФ намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря – Данілов про атаки на Одещину

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних атак РФ на Одесу та регіон є спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.

За його словами, через акт залякування Москва намагається упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування зернового коридору.

«За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи. Росіяни очікують, що через шантаж примусять Захід до перемовин і прийняття путінського «зернового ультиматуму» – відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень. У свою чергу знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування зернового коридору, має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики і можливостей. План – поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником», – написав він у фейсбуці.

Секретар РНБО зазначив, що Україна розуміє ці наміри і належним чином відреагує, а світ і Захід мають проявити «твердість і непорушність, дати свою достойну відповідь».

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Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу. За останніми даними, внаслідок нічної атаки загинула людина, 22 людини поранені, серед них є четверо дітей. Як повідомила місцева влада, внаслідок російської атаки зруйновані 6 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Також пошкоджені дві памʼятки архітектури, найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, 9 з них збили.