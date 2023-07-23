Голова ОВА повідомив про стан постраждалих через атаку РФ на Одесу

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про стан постраждалих внаслідок нічної ракетної російської атаки на Одесу.



«До лікарень міста було госпіталізовано 17 постраждалих, з них – 3 дітей (12-ти та двоє 17-ти років). Станом на 11:00 у міських лікарнях перебувають троє постраждалих, серед яких 17-річний хлопець. Його стан стабільно важкий. Він перебуває у реанімації», – написав він у телеграмі.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу. Як повідомила місцева влада, внаслідок російської атаки одна людина загинула, 22 поранених, серед них є четверо дітей, зруйновані 6 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Також пошкоджений найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, 9 з них збили.