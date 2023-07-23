УПЦ (МП) відреагувала на пошкодження Преображенського собору в Одесі

Українська православна церква, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, засудила і назвала «терористичним актом» пошкодження Спасо-Преображенського кафедрального собору внаслідок нічної атаки Росії по Одесі.

«Одеська єпархія засуджує цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця м. Одеси, довкола якого проживають мирні люди і який ніяким чином не повʼязаний з військовими обʼєктами», – йдеться у повідомленні пресслужби УПЦ (МП).

Зазначається, що російська ракета влучила у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору. Також постраждав охоронець собору.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу. Як повідомила місцева влада, внаслідок російської атаки одна людина загинула, 22 поранених, серед них є четверо дітей, зруйновані 6 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Також пошкоджений найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, 9 з них збили.

Попри оголошення у травні минулого року УПЦ (МП) про самостійність і незалежність від Москви, релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв'язку з Російською православною церквою.