Ракети Х-32 та ударні дрони – у Повітряних силах розповіли про нові і старі засоби у повітрі на озброєнні РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Донбас.Реалії») розповів, які нові і вже відомі повітряні засоби має нині на озброєнні армія РФ, щоб воювати проти України.

Так, за його словами, українські військові фіксують відносно нові ракети Х-32, створені на технічній базі Х-22.

«Скільки їх знаходиться на озброєнні я не маю такої інформації. Але те, що вона є, це вже очевидно», – каже Ігнат.

Юрій Ігнат також зазначає, що ударні дрони доставляють доволі «серйозні клопоти і проблеми Силам оборони, особливо на передній лінії».

«Тому що саме передня лінія і є атакована цими ударними БПЛА. Мова йде про декілька десятків кілометрів – максимальний радіус дій, на який вони можуть застосовуватися. Так, вони мають не надто велику бойову частину, від кілограма до п’яти, але, зрештою, як бачимо, воно працює, виводить з ладу техніку, навіть вбиває людей», – повідомив він.

За словами Ігната, користування «Ланцетами» російська армія мусить контролювати, бо ці безпілотні боєприпаси недешеві.

«Ласими шматками» для військ РФ, зазначає речник Повітряних сил, є українські засоби протиповітряної оборони, і вони намагаються виявляти українські радіолокаційні станції і діяти якраз «Ланцетами».

«Один «Ланцет» за інформацією, яку ми маємо, – близько 60 тисяч доларів», – повідомив Ігнат.

«Але, бачите, Росія нарощує і ці БПЛА, і «Шахеди», які збирається будувати на російських потужностях. І також FPV-дрони, які теж стають новою зброєю цієї війни», – каже Ігнат, і додає, що не знає, скільки точно у росіян «Ланцетів», але «вони в них є».

«Вони мають можливість виготовляти, мають запчастини. Переконаний, що в тих таки «Ланцетах» і в інших БПЛА чимало запчастин, які є підсанкційним товаром, власне, які Росія не мала б отримувати», – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Його заява прозвучала на тлі щільних російських атак по півдню України з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет, деякі з яких Україна просто не має змоги збивати.