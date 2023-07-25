У розвідці Британії прокоментували удари Росії по Одещині

Розвідка Великої Британії заявляє, що від 18 липня Росія завдала більшої кількості далекобійних ударів по Одесі й інших районах півдня України, використавши при цьому «незвичайну кількість ракет AS-4 KITCHEN (Х-22 – ред.), 5,5-тонної зброї, розробленої для знищення авіаносців».

У розвідці нагадали, що серед пошкоджень – кілька зерносховищ у порту Чорноморськ на південь від Одеси, а також історичний центр міста.

«24 липня Росія поширила односторонні удари безпілотниками на доки на річці Дунай, приблизно за 200 метрів від кордону з Румунією. У період від серпня 2022 року до червня 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від ударів по цивільній інфраструктурі в південних портах», – заявили у розвідці.

Там додали, що оскільки Росія не змогла продовжити угоду, Кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по цілях в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військові засоби в цих районах.

«Від початку війни російська ударна кампанія характеризувалася поганою розвідкою і нефункціональним процесом обрання цілей», – наголосили у розвідці.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди, що була укладена окремо Росією й Україною з ООН і Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України.

Cекретар РНБО Олексій Данілов 23 липня заявив, що головною метою ракетних атак РФ на Одесу та регіон є спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.

Він додав, що через акт залякування Москва намагається упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування зернового коридору.